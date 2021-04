CALDAROLA - I vigili del fuoco al lavoro a Caldarola per un incendio di bosco e sottobosco sviluppatosi in una zona impervia. Sul posto squadre da Camerino, Tolentino, Macerata e il Dos (Direttore delle operazioni di spegnimento). In arrivo anche un mezzo aereo per coadiuvare le squadre al lavoro. Sul posto pure i carabinieri, che hanno salvato un anziano. Due militari dell'Arma sono rimasti intossicati.

