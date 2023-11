CIVITANOVA - Cordoglio a Civitanova per la morte dell’edicolante Giuseppe Salciccia. Aveva 73 anni e per oltre venti di questi ha portato avanti la storica attività della rivendita di giornali e di cartoleria. L’edicola di Fontespina, in via Cristoforo Colombo sulla statale 16, è lì sin dagli anni cinquanta. Giuseppe Salciccia l’ha rilevata nel 2001 dalla precedente gestione, facendosi aiutare dietro al bancone dalla moglie. Da qualche settimana sulla porta dell’edicola è stato affisso il cartello che annunciava la cessione dell’attività.

APPROFONDIMENTI IL CONTROLLO Rame rubato, patente farlocca e droga in auto: nei guai un campano ufficialmente a Belforte per lavoro in un cantiere del post-sisma

Purtroppo Salsiccia era stato colpito da un brutto male che non gli ha lasciato scampo. La notizia ha fatto il giro del quartiere, diventando il triste argomento delle conversazioni domenicali. Era infatti molto conosciuti proprio per la sua attività. Già la chiusura dell’edicola aveva lasciato un vuoto, essendo l’unica del quartiere, poi è arrivata anche la ferale notizia della perdita di Giuseppe. Lascia la moglie Alida Tolentinati, le sorelle Brunella e Alferia, il cognato Alberto con Veronique, i nipoti. Chi volesse tributargli un saluto ed esprimere personalmente le proprie condoglianze alla famiglia, può farlo questa mattina presso la casa funeraria “Terra e Cielo” di via Cecchetti. I funerali si terranno oggi alle 15 nella chiesa di San Carlo Borromeo, vicinissima all’edicola.