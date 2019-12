Denuncia il marito perché si sente minacciata, i carabinieri sequestrano fucili e munizioni

LEGGI ANCHE:

CIVITANOVA - Aveva denunciato il marito per le continuee temeva per la sua vita anche perché in casa l'uomo teneva delle. Per questa ragione, i carabinieri della Stazione diAlta hanno sequestrato diversi fucili e numerose munizioni a un uomo del luogo.Il provvedimento dei militari dell'Arma è stato preso a scopo precauzionale, a tutela dell'incolumità dei famigliari dell'uomo e per evitare che le situazioni di tensione denunciate dalla moglie potessero degenerare in azioni violente e sfociare in vere e proprie tragedie.