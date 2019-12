Ancona, va al ristorante con gli amici non paga il conto e minaccia con un bastone la titolare. Denunciato dai carabinieri

LEGGI ANCHE:

ANCONA - Idel Norm della Compagnia di Ancona hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica un 32enne romeno residente nella citta dorica. Il giovane è ritenuto responsabile di insolvenza fraudolenta,e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.L'indagine è partita all’inizio di dicembre quando una 57enne irachena, titolare di un’attività di ristorazione, ha denunciato di aver subito una tentata rapina. I carabinieri avevano raccolto la testimonianza della vittima, scoprendo che non si trattava di un tentativo di rapina bensì di un’insolvenza fraudolenta.L’attività investigativa dei militari della Sezione Radiomobile del Norm ha consentito di accertare che il 32enne e altri cinque connazionali nel periodo compreso tra agosto e ottobre del 2019 aveva consumato cibi e bevande senza saldare il conto per una cifra complessiva ammontante a circa centocinquanta euro. In particolare nella prima occasione il romeno aveva promesso alla titolare che sarebbe ritornato a fine mese per saldare il conto allorquando avrebbe percepito lo stipendio mensile.Nella seconda si era allontanato frettolosamente, insieme a quattro connazionali, approfittando di un momentaneo allontanamento dalla sala da parte della titolare. I primi di dicembre il 32enne rumeno, in prossimità della chiusura del locale, si era presentato insieme a due connazionali pretendendo di consumare cibo e bevande nonostante avesse accumulato già un debito insoluto di circa centocinquanta euro.La titolare del ristorante aveva spiegato al rumeno e ai suoi amici che il cibo era finito, erano in corso le operazioni di chiusura del locale e pertanto era impossibilitata a ricevere altri clienti reclamando nella circostanza il saldo del debito accumulato nelle due precedenti occasioni. Il 32enne a quel punto aveva impugnato un bastone e minacciato la titolare del ristorante simulando il danneggiamento della vetrata dall’esterno del locale. Un’azione per intimorire e zittire la 57enne che nel frattempo si era barricata nel locale. A filmare la scena con il cellulare era stato un familiare della donna che, nel frattempo, era stata colta da malore. Infatti, era stato necessario far intervenire il personale sanitario del 118 che giungeva in concomitanza con la pattuglia dell’Arma.I militari della Sezione Radiomobile, raccolte le testimonianze e la denuncia, avevano avviato le ricerche per rintracciare il giovane romeno, ma si era già dileguato. A poche ore dai fatti, la vittima si era recata presso la Compagnia Carabinieri di Ancona dove aveva denunciato quanto accaduto, fornendo anche il video registrato con il cellulare. I carabinieri grazie alle testimonianze, al filmato e ad ulteriori approfondimenti sono riusciti ad identificare il romeno che è stato denunciato poiché oltre a non pagare il conto, aveva minacciato la titolare con un bastone verosimilmente in ferro nonostante i due connazionali avessero cercato di dissuaderlo e di trascinarlo via dal locale.