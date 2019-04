Bambino lasciato solo sul terrazzo di casa Allarme a San Marone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Bimbo da solo sul terrazzo, soccorso dai vigili del fuoco e dai carabinieri. Ora la mamma rischia una denuncia per abbandono di minore. Nel primo pomeriggio, poco dopo le 14, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Civitanova sono intervenuti in una abitazione a San Marone. I residenti di un condominio hanno chiamato i carabinieri, segnalando la presenza di un bambino che stava da solo, sul terrazzo. La porta, che era chiusa a chiave così hanno chiamato i vigili del fuoco. Hanno tranquillizzato il piccolo, che ha 8 anni e che non sembrava particolarmente impaurito. Nel frattempo i carabinieri, tramite l'amministratore del condomiomo, hanno rintracciato la madre. Era uscita per una commissione e, prevedendo di stare fuori per poco tempo, aveva chiuso a chiave l'appartamento, lasciando dentro il bambino che stava dormendo. I carabinieri hanno segnalato l'episodio alla Procura dei minori.