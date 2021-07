Fa il bagno al mare insieme al cane, scatta la sanzione per il padrone

CIVITANOVA - Solito sabato da tutto esaurito in spiaggia, a Civitanova. C’è il sole e, come è ovvio che sia, la costa viene presa d’assalto. Grande afflusso di gente, se ne prevede ancora di più per la giornata di oggi. In arrivo anche i primi turisti stranieri, sorridono gli operatori balneari che per tutta la giornata di ieri hanno avuto il loro da fare per soddisfare le richieste dei numerosi clienti. Rafforzati i controlli e sono arrivate anche le sanzioni.

Nei giorni scorsi la sanzione è scattata per un uomo che stava facendo fare il bagno al mare al suo cane sul lungomare Nord, a Fontespina. Ieri è stato il consueto sabato estivo civitanovese con la zona del centro e del lungomare prese d’assalto fin dalle prime ore della mattinata. Nulla di nuovo, una scena che si ripete ogni fine settimana di caldo. «Questa mattina sono venute a trovarci tantissime persone – ha commentato Gianni Lorenzetti, proprietario dello stabilimento balneare La Bussola, sul lungomare Nord – Si iniziano a sentire tante persone che parlano un’altra lingua e questo è decisamente positivo. Ci sono olandesi, tedeschi, oggi è stata una giornata molto positiva. Noto anche che la gente ha recepito l’utilità del servizio di bus navetta. Per il nostro lungomare Nord il bus navetta è l’unica soluzione per quel che riguarda il discorso parcheggi. Per il resto, sta andando bene».

Proprio per ovviare al consueto caos parcheggi per la giornata di oggi saranno in azione due agenti della polizia municipale, che pattuglieranno la situazione sul lungomare, da Nord a Sud, e lungo le vie limitrofe. «Per la giornata di domenica si prevede l’arrivo di tantissime persone, sarà una giornata molto “calda” – ha commentatoieri l’assessore alla sicurezza Giuseppe Cognigni – Per questo, per evitare la sosta selvaggia, ci saranno gli agenti della polizia locale a controllare la situazione sul lungomare, ma anche, ad esempio, in via Saragat o in via Molise, dove non sono mancate segnalazioni da parte di residenti per via di automobili parcheggiate male, se non addirittura sopra alle aree verdi. Per la giornata di oggi sarà in azione anche il quad degli agenti della polizia municipale, come è stato lo scorso fine settimana. L’obiettivo è duplice, fornire un servizio che eviti intasamenti in zone che subiscono un’impennata di presenze, e ridurre al minimo i disagi dei residenti».

«Un altro aspetto che stiamo valutando - ha continuano l’assessore - è la compatibilità della presenza di cani sulla spiaggia: un problema che è emerso nel corso di una riunione avuta con i proprietari degli stabilimenti balneari. Nei giorni scorsi una persona è stata multata per aver fatto fare il bagno al suo cane; per questo cercheremo di fare il possibile». Per il resto, quella di ieri è stata la solita giornata di mare: parcheggi sold out, ristoranti e stabilimenti balneari affollati e pienone in spiaggia e in acqua, in cerca di un po’ di sollievo dalle temperature bollenti.



