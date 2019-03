Travolto da un furgone in retromarcia, è grave un settantenne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Travolto da un furgone in retromarcia, settantenne finisce all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona in eliambulanza. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata, intorno alle 11.30, in via Molise, nel quartiere di San Gabriele. Sul posto, a sirene spiegate, sono intervenute una ambulanza della Croce Verde e l'automedica del 118. L'uomo è stato trasferito in Ancona a bordo dell'eliambulanza, che è atterrata allo stadio. E' in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.