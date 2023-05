A Civitanova si presenta il manifesto per la rivoluzione ecologica. Ospite Rossano Ercolini (Zero Waste Europe)

CIVITANOVA - Sabato 3 giugno, dalle 9.30 Rossano Ercolini, direttore del Centro di Ricerca Rifiuti Zero del Comune di Capannori, sarà al Ristorante Vitanova, Giardini Lido Cluana, viale Vittorio Veneto per presentare presenta il Manifesto per la rivoluzione ecologica.

Chi interviene



Città di Civitanova Marche in collaborazione con l'Associazione Marche a Rifiuti Zero propone la giornata conclusiva dell’evento formativo Civitanova verso la Transizione Ecologica con brindisi finale. Interverranno al dibattito: Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Europe, vincitore del Goldman Environmental Prize 2013 (Rossano Ercolini - Goldman Environmental Prize 2013), Nobel alternativo per l’ambiente - Il bivio: manifesto per la rivoluzione ecologica. Franco Ferroni, Ufficio sostenibilità WWF Italia e portavoce Coalizione #CambiamoAgricoltura. Per le conclusioni Roberta Belletti, Civitanova, la mia città, assessore alla transizione ecologica Civitanova Marche.

𝐃𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐚𝐫𝐚̀ 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐥’𝐚𝐭𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐀𝐦𝐛𝐚𝐬𝐜𝐢𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞𝐜𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐚 𝐚𝐥 𝐋𝐢𝐜𝐞𝐨 IIS DA VINCI - Civitanova Marche.

Chi è Rossano Ercolini

Maestro elementare per oltre 40 anni, Rossano Ercolini è oggi direttore del Centro di Ricerca Rifiuti Zero del Comune di Capannori (LU) e si è sempre occupato attivamente di gestione dei rifiuti e tutela dell’ambiente. È presidente di Zero Waste Europe e Zero Waste Italy, coordinatore dell’osservatorio Rifiuti Zero del Comune di Capannori e tra i principali fondatori della Rete Nazionale Rifiuti Zero.

La sua storia di attivista e promotore della strategia Rifiuti Zero è raccontata in numerosi testi italiani e stranieri tra i quali il libro di testo della Oxford University Press. Ha ricevuto nel 2013 a San Francisco il Goldman Environmental Prize (Nobel alternativo per l'ambiente) e nel 2015 il “Premio Nazionale Paolo Borsellino” per il suo impegno civile.