CIVITANOVA - La madre c’è sempre nel percorso di un figlio, pronta a seguirlo e a sostenerlo come fosse il primo giorno di vita. L’altro giorno nella gremita chiesa di San Pietro, nel cuore della città di Civitanova, nella sua piazza centrale XX Settembre, si sono celebrati i funerali di Giovanna Ginevri, mamma di Ivo Costamagna. In tanti si sono presentati per l’ultimo saluto alla donna, spentasi a 93 anni, e per esprimere vicinanza e sostegno morale alla famiglia, in particolare al figlio Ivo Costamagna, già assessore regionale alla cultura, sindaco e presidente del consiglio comunale di Civitanova.





Il cuore di Giovanna Ginevri ha smesso di battere nella sua abitazione civitanovese di via Castelfidardo. In chiesa, tra i tanti, c’erano anche l’ex sindaco Augusto Frinconi, l’attuale primo cittadino Fabrizio Ciarapica, il manager Enrico Brizioli, il peacekeeper Andrea Angeli, l’ex assessore regionale e comunale Giulio Silenzi, il manager Stefano Giustozzi e gli avvocati Federico Valori e Francesco Mantella. Una famiglia molto conosciuta e stimata in città quella di Giovanna Ginevri, sorella dell’ex presidente dell’Eca e fondatore dell’ospedale cittadino e madre appunto di Ivo Costamagna.

Quello che non ti aspetteresti in un funerale, poi accade nel senso che Ivo Costamagna ha preso il microfono per ricordare la mamma Ginevra rendendo noto un particolare inedito che comunque dice di quanto grande sia stato l’amore di quella donna per il figlio e quanto devastante, anche per la famiglia, sia stata la vicenda giudiziaria che ha colpito l’ex sindaco della cittadina adriatica, chiusasi circa un paio di anni fa con l’ennesima assoluzione, un percorso giudiziario estenuante, partito negli anni di Mani pulite, fatto da 23 procedimenti penali in 29 anni per reati legati all’attività politica ed amministrativa: una vicenda giudiziaria complessa ripercorsa anche da Radio Radicale con una puntata di “Lo stato del diritto” a cura di Irene Testa.



Bene, Ivo Costamagna ha detto come la madre si sia privata «della sua abitazione in piazza per pagare le spese legali dei vari procedimenti» che lo hanno visto imputato ed assolto. «Mamma ha sempre creduto in me», ha detto Ivo Costamagna ricordando la sua figura, la madre c’è sempre nel percorso di un figlio anche quando tutto sempre perduto e compromesso, l’amore non si perde. In tantissimi si sono stretti a Costamagna in questo momento di profondo dolore.