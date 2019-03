Ingoia la cocaina e ne ha ​altra nascosta nelle mutande: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Calci e spinte ai poliziotti. Negli slip aveva droga e materiale per preparare le dosi e per evitare guai ha anche pensato bene di ingoiare 5 involucri di cocaina purissima. Arrestato. Nel primo pomeriggio di ieri gli agenti del commissariato di polizia hanno fermato un tunisino di 36 anni Alla vista degli uomini in divisa, il trentaseienne ha cominciato subito a mostrare segni di nervosismo e di insofferenza. Il tunisino, fisicamente prestante, ha cercato in ogni modo di darsi alla fuga, con calci e spinte contro gli agenti che però, alla fine, sono riusciti a immobilizzarlo. Da qui è scattata la perquisizione. Ormai vistosi scoperto, il tunisino ha ammesso di aver ingoiato 5 dosi di cocaina. Aveva altri 5 grammi docaina negli slip.