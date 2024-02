CIVITANOVA «Ampliare il periodo e aumentare le ore di assistenza agli alunni diversamente abili durante l’estate». È la richiesta che viene dal comitato Genitori Uniti di Civitanova che lamenta proprio la diminuzione delle ore concesse dal Comune con l’assistente per i propri figli. «Ci siamo uniti per cercare di creare qualcosa di concreto da offrire loro – scrive il comitato – delle attività, delle modalità di interazione e delle possibilità. E una delle priorità è pensare ai mesi estivi».

La critica

I genitori asseriscono di riuscire ad avere «la vera inclusione durante il periodo scolastico», ma di «sentirsi abbandonati con la fine delle lezioni». Un problema generale, a livello normativo, ma anche locale, relativo alle decisioni del Comune a cui il comitato si rivolge proponendo delle soluzioni. «Per i nostri figli la partecipazione ai centri estivi con i loro coetanei è subordinata alla possibilità di avere degli assistenti che li seguano e li accudiscano – si legge nella nota – se in classe tale assistenza è obbligatoria per legge, per il periodo estivo non sembra esserci una regolamentazione chiara in materia. E possiamo contare solo su un numero ridotto di ore che ci vengono concesse ogni anno dal Comune, ore che purtroppo stanno diventando ogni anno sempre meno, e che sono quasi esclusivamente circoscritte al mese di luglio. Non è accettabile, né giusto».

La necessità

Secondo il gruppo di genitori, «I nostri figli hanno la necessità, come gli altri e anche più degli altri, di non restare a casa da soli. Socializzare per loro è importantissimo». Il Comitato ha accolto con soddisfazione la creazione dello sportello della disabilità, la cui convenzione è stata recentemente rinnovata per altri tre anni. «Le famiglie hanno bisogno di informazioni e di supporto psicologico, ma purtroppo servono anche aiuti concreti. Come comitato Genitori Uniti abbiamo fatto presente all’amministrazione comunale le nostre difficoltà e i nostri bisogni, chiesto di trovare soluzioni insieme, proponendo di anticipare l’uscita dei bandi estivi e incrementare i fondi ad essi destinati, sviluppando l’offerta con la creazione di alternative alla colonia al mare, cercando di creare ulteriori attività ludico-ricreative a cui possano partecipare anche i nostri ragazzi, soprattutto nei mesi di giugno e settembre. Ci siamo rivolti anche direttamente allo sportello disabilità, chiedendo di poter progettare insieme. Aspettiamo fiduciosi».