Imprenditori cinesi si sfidano â€‹a colpi di kung fu nel parcheggio: all'ospedale

CIVITANOVA – A suon di colpi di arti marziali, a mani nude, due imprenditori cinesi se le sono date di santa ragione nella zona commerciale di Santa Maria Apparente. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto per dividerli i due avevano sangue dappertutto: occhi tumefatti uno e sangue sul naso l'altro. Avevano messo in pratica, uno contro l'altro, le antiche tecniche del Kung Fu. È successo nel pomeriggioi, in via Silvio Pellico, nella zona antistante il parco commerciale cinese. È lì che sono arrivati di corsa i carabinieri della Compagnia di Civitanova. Gli affari, secondo quanto è stato ricostruito, sarebbero all'origine della sfuriata. Sono finiti tutti e due al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova Alta.