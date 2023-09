CIVITANOVA Il generale Roberto Vannacci a Civitanova per presentare il suo libro, “Il mondo al contrario”, che nelle ultime settimane è stato al centro di dibattiti e polemiche. Ad organizzare l’evento l’associazione culturale Nova Polis, presieduta dall’avvocato Tiziano Luzi, che ha invitato al teatro Cecchetti il generale.

Il programma

L’appuntamento è per il prossimo 27 ottobre ed è previsto anche un incontro con l’autore, finito al centro delle critiche per alcune frasi considerate omofobe. A rendere note le motivazioni che stanno dietro all’invito a Civitanova del generale Vannacci è stato proprio il presidente della associazione Nova Polis, che si è costituita questa estate e che ha come obiettivo anche quello di avvicinare la cittadinanza alle istituzioni attraverso la cultura.

«Nova Polis è una associazione culturale che ha come obiettivo, tra gli altri, anche quello di smuovere le coscienze delle persone dal torpore che ci circonda in questo particolare periodo storico – ha spiegato l’avvocato Luzi – Viviamo in un mondo dove sì, viene concessa a tutti la possibilità di parlare, di esprimersi. Ma poi si viene demoliti con le bugie. Per quanto riguarda il libro si può condividere il pensiero oppure si può non condividerlo. Ma è bene che venga data anche all’autore la possibilità di spiegare il proprio punto di vista. Noi, come associazione apolitica, siamo per una informazione al plurale. Si può condividere un’idea, oppure si può non condividerla. Ma non è questo il punto - ha continuato l’avvocato Tiziano Luzi -. Il nostro obiettivo è dare voce a chi ci fa pensare, a chi ci fa riflettere. Non a caso abbiamo programmato una serie di incontri con personaggi, per così dire, discussi, di cui al momento non posso fare anticipazioni, ma che verranno resi noti strada facendo», ha concluso il presidente dell’associazione Nova Polis.

L’appuntamento, come si diceva, è per il prossimo 27 ottobre, alle ore 18 presso il teatro Cecchetti. Poi ci si sposterà presso la sala della biblioteca per un incontro con l’autore del libro. L’ingresso è libero. Gli organizzatori hanno invitato, per degli interventi, il sindaco Fabrizio Ciarapica, il presidente del consiglio comunale Fausto Troiani e il generale Paolo Piccinelli.