I ladri in carrozzeria fuggono con una supercar in riparazione

CIVITANOVA – Furto in carrozzeria, i malviventi fuggono a bordo di una Audi A5 e spariscono nel nulla. Il furto è stato messo a segno la notte scorsa presso una carrozzeria che si trova nella zona industriale di Santa Maria Apparente. I malviventi hanno agito col favore della notte e sono riusciti ad entrare nella struttura, dopo aver forzato una porta di ingresso. Una volta dentro, hanno messo in moto l’Audi A5 che si trovava nella carrozzeria per una riparazione e sono scappati a bordo di essa. Non prima, però, di aver rubato anche alcuni arnesi e attrezzi in uso presso la carrozzeria. Una volta scappati, hanno fatto perdere le loro tracce.