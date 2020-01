Danneggia due auto e fugge: pirata incastrato da video e pezzi della carrozzeria

MONTEGRANARO – Brillante operazione condotta dalla locale Polizia Municipale in collaborazione con i colleghi di Macerata. Nei giorni scorsi, un uomo residente nel capoluogo maceratese, appena uscito dalla sua abitazione, ha trovato la sua auto e quella della moglie danneggiate. Per la loro riparazione saranno necessarie diverse migliaia di euro. Nessun biglietto lasciato e nessun contatto telefonico col colpevole, per cui l’uomo si è rivolto alla Polizia Municipale che ha cominciato ad indagare.

LEGGI ANCHE:

Centra sei auto e aggredisce i carabinieri: aveva già la patente sospesa per alcol e omissione di soccorso

Ascoli, le strisce blu non perdonano: sei multe al giorno, ma non tutti pagano

Grazie alla videosorveglianza, ai pezzi dell’auto lasciati per strada e ad altri dettagli, le indagini per scoprire l’auto colpevole sono arrivate ad individuare una Panda la cui proprietà risultava residente a Montegranaro. I vigili urbani di Macerata hanno così avvertito i colleghi di Montegranaro che tempestivamente si sono recati a casa del presunto colpevole. La velocità con cui è stata condotta l’operazione è stata determinante perché nel frattempo, l’auto “colpevole”, una Fiat Panda, era stata già consegnata ad una carrozzeria di Monte San Giusto per poter essere riparata. Messo alle strette, il giovane veregrense che era alla guida della Panda ha confessato l’incidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA