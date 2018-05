All'Hotel House vale tutto: carrozzeria abusiva a cielo aperto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Ancora maxi operazione di controllo sull’Hotel House, spunta anche un meccanico abusivo che riparava macchine nel parcheggio del palazzone multietnico senza avere alcuna autorizzazione. Decine e decine di persone identificate e denunce in serie. L’altro ieri, dalle ore 14 alle ore 21, i carabinieri della locale stazione e quelli della Compagnia di Civitanova, guidata dal maggiore Enzo Marinelli, in collaborazione con i rinforzi arrivati dal Comando Provinciale, con il personale del Gruppo Carabinieri della Forestale di Macerata, con il Nucleo Ispettorato del Lavoro e i colleghi dell’Undicesimo Reggimento “Puglia”, hanno passato al setaccio la zona del River Village, dell’Hotel House e tutte le arterie principali di Porto Recanati.In azione c’era anche un elicottero dei carabinieri di Pescara, che ha sorvolato tutta l’area oggetto di controlli. Tre persone sono state denunciate e sono state elevate anche numerose sanzioni amministrative. Nei guai anche un pakistano di 40 anni, residente a Filottrano, titolare di una attività di commercio. L’uomo, ambulante, è stato contravvenzionato con una multa di 5 mila euro e la sospensione dell’attività perché faceva lavorare due persone non assunte. Infine, è stato contravvenzionato per esercizio abusivo di una attività un pakistano di 37 anni. I carabinieri lo hanno sorpreso a fare il meccanico abusivo nel parcheggio dell’Hotel House.