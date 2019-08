Le fototrappole incastrano i furbetti dei rifiuti: 10 multe in un giorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Proseguono i controlli di Cosmari e polizia locale finalizzati alla tutela dell’ambiente, anche con le fototrappole. Nella sola giornata di venerdì dieci cittadini del centro sono stati sanzionati per abbandono dei rifiuti fuori dal giorno e dagli orari previsti. I contravventori dovranno pagare una multa di 50 euro. Nello stesso giorno, in via Hermada (traversa di via Della Nave-zona centro) mobili ed elettrodomestici di grandi dimensioni sono stati rinvenuti dagli operatori ecologici e dagli agenti della Municipale.«Già durante le ispezioni di mercoledì - riferisce la comandante della polizia locale Daniela Cammertoni - avevamo trovato in via Hermada del mobilio e un frigo che abbiamo rimosso. Venerdì, nella via erano presenti altri rifiuti dello stesso genere. Ora eseguiremo gli accertamenti per risalire agli autori del fatto».