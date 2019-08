Rifiuti e mobilia accatastati nelle antiche grotte trasformate in discariche

di Carla Paliotti

GROTTAMMARE Per molti secoli le grotte hanno rappresentato per l’uomo un luogo di rifugio, una casa naturale dove proteggersi dalle intemperie e dalle minacce degli animali. Grottammare ne è ricca di queste grotte, molte scavate dall’acqua che tanti secoli fa arrivava a coprire la parte bassa della città, ovvero il quartiere Marina.La trasformazioneAddirittura, qualche anno fa, grazie a un’indagine speleologica le grotte di Grottammare sono state studiate e fotografate, descritte poi in un libro che si intitola “I sistemi ipogei del Castello di Grottammare”. Tutta questa premessa per dire che per alcuni cittadini le grotte di Grottammare non sono luoghi naturali da ammirare ma discariche dove gettare di tutto, spazi abbastanza lontani dal centro della città dove è possibile nascondere la propria immondizia. Le grotte si trovano lungo la strada comunale Santa Chiara, a salire c’è qualche azienda agricola, più in basso invece qualche abitazione, nel mezzo del tragitto ci sono queste due belle e antiche grotte.