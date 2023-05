CIVITANOVA - Secondo appuntamento, ieri mattina, con Primavera in bici, il festival sulla mobilità sostenibile organizzato dal Comune insieme ad associazioni sportive. Si è trattato, in realtà, di un doppio appuntamento con due biciclettate su altrettanti percorsi. Una è partita dall’abbazia di San Claudio, nel Comune di Corridonia, seguendo il tracciato di strade secondarie che in futuro costituirà l’asse della ciclovia 77, un corridoio verde che congiungerà Civitanova a Foligno. L’altra, invece, ha preso il via dal porto, davanti al Club Vela, per poi proseguire sulla ciclabile del lungomare sud e quella lungo il fiume Chienti. Per entrambe, arrivo al santuario di Santa Maria Apparente, intorno a mezzogiorno. Per tutti i partecipanti, e non sono stati pochi, un piccolo rinfresco.





A partecipare alla biciclettata, anche Rebecca Fiscarelli, la civitanovese che è diventata campionessa italiana Velocità nella categoria esordienti. Ed anche l’assessore all’urbanistica Riberta Belletti ha preso parte all’iniziativa inforcando una bici. «È stata una bellissima domenica sulle due ruote – ha detto – con la partecipazione di tantissime persone. Bambini e bambine, famiglie e tanti appassionati di bicicletta. Ho voluto fortemente questo festival, insieme alle associazioni che hanno aderito, per diffondere la cultura di una mobilità sostenibile, quindi di un utilizzo maggiore della bicicletta per gli spostamenti in città. Per questo i due percorsi hanno valorizzato le ciclabili esistenti e fatto apprezzare la ciclovia 77».

Il festival Primavera in bici è ideato e voluto dall’assessore Roberta Belletti in collaborazione con la Fiab costa Macerata-Fermo, Marche BikeLife, Civitanova GreenLife ed il Gruppo Sportivo Fontespina 2000. Il prossimo appuntamento è in programma domenica 14 maggio quando sarà la volta di Bimbinbici, il tradizionale evento Fiab per i più piccoli in coincidenza con la festa della mamma. Ci sarà un incontro formativo sul tema “Conosciamo le strade” con dei giochi divertenti insieme alla polizia municipale di Civitanova. Poi una biciclettata insieme consentirà infine di capire come comportarsi per arrivare fino alle scuole senza problemi. Gran finale sabato 10 giugno con la passeggiata “In bici sotto le stelle”.