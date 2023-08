Civitanova, nasconde le scritture contabili per incassare 176mila euro di contributi: denunciato imprenditore

CIVITANOVA - Era sotto indagine per aver nascosto i libiri contabili, ma nel corso dell'indagine i finanzieri di Civitanova si sono accorti che aveva anche percepito 176mila euro di contributi a garanzia pubblica per una situazione di crisi soltanto simulata: denunciato il titolare di una ditta individuale operante nel settore dei trasporti su strada.

Dall'infagine sull'uccltamento delle scritture contabili, è infatti emerso come l’imprenditore abbia artatamente rappresentato, nelle varie istanze di accesso ai benefici, una situazione economica, finanziaria e patrimoniale totalmente differente rispetto a quella effettiva tale da trarre in inganno i tre Istituti di Credito destinatari delle richieste di finanziamento e ottenendo di conseguenza, senza alcun titolo, elargizioni assicurate da garanzia pubblica per un ammontare pari ad euro 176.000. È stato denunciato per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche.