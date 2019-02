Offese sui social, l'Asur sospende dal lavoro il chirurgo-vicesindaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Quindici giorni di sospensione dall’attività lavorativa con privazione della retribuzione. Questa la sanzione irrogata dall’ufficio procedimenti disciplinari dell’Area Vasta 3 al vicesindaco Fausto Troiani, chirurgo in forza all’ospedale cittadino, a causa delle frasi choc pubblicate su Facebook lo scorso novembre. Interviene dunque l’organo disciplinare dell’Asur nei confronti del medico civitanovese. Il vicesindaco è stato deferito in seguito al post social in cui aveva pubblicato commenti e insulti ritenuti a carattere razzista, sessista e omofobo.