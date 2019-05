Falsi test di lingua per avere il permesso di soggiorno: dieci cinesi nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Avevano chiesto il permesso di soggiorno presentando documentazione falsa. Dopo la denuncia di 5 cittadini cinesi nel mese di marzo finiti nei guai per lo stesso reato altri dieci connazionali residenti in provincia. Incessante attività investigativa da parte della polizia di stato che svela una vera e propria filiera di cittadini cinesi che utilizzano documenti falsi per ottenere il permesso di soggiorno. L’Ufficio Immigrazione della Questura di Macerata e la Squadra Mobile avevano segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata 5 cittadini extracomunitari di nazionalità cinese quasi tutti residenti in provincia poiché, al fine di determinare il rilascio del permesso di soggiorno Ce attualmente denominato Ue per soggiornanti di lungo periodo, avevano prodotto a corredo dell’istanza una attestazione di superamento del test di lingua italiana risultato contraffatto.