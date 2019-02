Entra, si serve e se ne va: ​ennesimo colpo del ladro seriale dei negozi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Furto lampo, in pieno giorno, nello storico negozio di intimo “Donna & Uomo In” in corso Umberto I. In azione un maghrebino, noto alle forze dell’ordine, che ha già messo a segno decine di colpi nei negozi di abbigliamento da novembre dello scorso anno e che ha già collezionato una lunga lista di denunce. L’uomo ha aperto la porta di ingresso del locale e, stando a quanto si vede nei filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nel negozio, ha arraffato i primi articoli che si è trovato davanti: alcuni capi di abbigliamento e intimo per un valore di oltre un centinaio di euro. Ha agito in un attimo, un colpo messo a segno in meno di 30 secondi, poi la fuga. La proprietaria dell’attività, attraverso un post pubblicato su Facebook, ha messo in guardia i suoi colleghi, esasperati tra l’altro dalla lunga serie di episodi che li hanno visti vittime del ladro seriale. «Entra in modo talmente silenzioso che nemmeno ci si accorge della sua presenza» ha commentato. È la terza volta che colpisce il negozio. Il ladro è lo stesso che, ai primi di gennaio, aveva rubato cinque giubbotti in un negozio del Cuore Adriatico e poi aveva cercato di rivenderli a un negoziante di San Marone.