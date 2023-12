CIVITANOVA - New York, capitali europee, ma anche mare e la tradizionale e amata montagna. Natale non è più soltanto pranzi e cene in famiglia: i civitanovesi in questo periodo dell’anno scelgono sempre più di viaggiare. È sono queste le mete più gettonate, nonostante i rincari sui voli (ma non solo) che si fanno sentire e non poco.

APPROFONDIMENTI LA CERIMONIA Macerata, premiati l’ex primaria Ferretti, il carabiniere Cariulo e gli imprenditori Gianni e Maurizio Dori

La situazione

È il quadro che emerge dalle parole dei titolari e dai collaboratori di alcune agenzie di viaggio di Civitanova, che in questo periodo sono alle prese con le partenze natalizie.

«Quest’anno abbiamo avuto richieste in più rispetto allo scorso anno – ha detto Federica Zucchini, di Zuni Travel – C’è tanta voglia di viaggiare. Stati Uniti, e in particolare New York, sono le mete preferite del periodo natalizio, ma anche le capitali europee. I rincari pesano, ma i civitanovesi non disdegnano comunque di muoversi per le feste, anzi. La nostra agenzia lavora molto sulla consulenza, comunichiamo l’andamento dei prezzi, poi i clienti, che ora sono sempre più informati, cercano un compromesso. Ma non rinunciano a viaggiare. La situazione politica e la guerra spaventano, ma l’agenzia ha il ruolo di rassicurare e aiutare il cliente a scegliere la destinazione adeguata. Noi lavoriamo molto sulla formazione. Per quanto riguarda il Natale e il Capodanno, in tanti hanno scelto New York per vivere la magia di un Natale diverso: non solo in famiglia, ma anche in viaggio. Quest’anno c’è chi si muoverà anche per l’Epifania, scegliendo le città europee, come ad esempio Valencia».

«Nonostante i rincari e in generale il costo della vita, che è alto, in molti hanno scelto New York e gli Stati Uniti – ha detto Francesca Cerolini, Travel Lust Viaggi –, una meta gettonata, in realtà, già dal giorno del Thanksgiving e dal momento in cui vengono accese le luminarie natalizie. Per l’ultimo dell’anno in molti hanno scelto le città europee, in particolare Amsterdam, Stoccolma e Parigi. E non mancano le richieste per la montagna. Con la situazione politica attuale, c’è stato invece un tracollo delle richieste per il Medio Oriente. La clientela è varia, c’è un po’ di tutto: dalle famiglie alle coppie, ma anche tanti giovani».

«Per Natale e per l’ultimo dell’anno le mete preferite sono New York, le capitali europee e il mare, come Zanzibar, la Thailandia, il Brasile e i Caraibi – ha detto Elisabetta Biagiola, Mareva Tour –. I giovani sono più orientati per le capitali europee, che hanno costi più abbordabili. In molti scelgono di trascorrere le festività natalizie viaggiando. Le tradizioni cambiano, le famiglie cambiano».