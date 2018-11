Deve lasciare la stanza â€‹ma minaccia la titolare con un coltello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Non vuol saperne di lasciare la camera che aveva affittato. Così quando la proprietaria della struttura lo invita ad andarsene, visto che erano già terminati i giorni pattuiti per usufruire della stanza, lui la minaccia impugando un grosso coltello. Il ventiseienne, pluripregiudicato anche per reati inerenti alle sostanza stupefacenti, dopo tutti gli accertamenti del caso, è stato denunciato per il reato di minacce. Il coltello usato per spaventare la proprietaria della struttura è stato sequestrato dagli agenti del commissariato.