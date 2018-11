Carne e pesce conservati â€‹male: stangata alla trattoria cinese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Civitanova e dei Nas, nei guai il proprietario di una trattoria: ottanta chili di carne e di pesce sequestrati e scarsa igiene in macelleria. I carabinieri della Compagnia di Civitanova, i colleghi del Nuclo Antisofisticazioni di Ancona, quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro e i Forestali hanno effettuato una serie di controlli straordinari nell'ambito agricolo e alimentare. Nel mirino dei militari dell'Arma è finito un market cinese, che fa anche da trattoria. A carico del proprietario sono state elevate due sanzioni. Una da mille euro per la mancata igiene dei locali adibiti a macelleria e altri 1500 euro per aver infranto l'articolo 18 del regolamento Ce, che riguarda la mancata procedura di tracciabilità di carni e prodotti ittici. Per tali motivi i carabinieri hanno sequestrato ottanta chili di alimenti, tra carne e pesce.