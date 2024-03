CIVITANOVA - Le scene di traffico bloccato a Santa Maria Apparente, dalla zona commerciale a quella industriale, non si ripeteranno nel ponte pasquale. Il cantiere sulla superstrada all’altezza dell’uscita per l’A14, che ha fatto riversare sulla provinciale maceratese la viabilità in direzione della costa, sarà smantellato entro le ore 19 di venerdì prossimo. Questa è la data ultima indicata dall’ordinanza dell’Anas, che ha fatto eseguire i lavori. Ma lo svincolo di Civitanova Ovest potrebbe essere riaperto prima. Già oggi i mezzi dell’associazione di imprese che sta eseguendo l’intervento dovrebbe iniziare a lasciare libero il campo.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Macerata, Far West in strada nella notte: nuovo regolamento di conti tra egiziani. Maxi rissa a colpi di spranghe e bastoni

La situazione

Di sicuro gli ultimi fine settimana sono state molto problematici per la zona ovest della città. In corso, lavori di manutenzione straordinaria sul piano stradale dal km 108,500 al km 106,600. Chiusa, da lunedì scorso, la rampa di ingresso dello svincolo Civitanova Ovest – A\14 in direzione di Civitanova. In conseguenza dei lavori di asfaltatura, disposto il doppio senso di circolazione sulla carreggiata in direzione Foligno mentre traffico deviato sulla carreggiata opposta in direzione Civitanova. In sostanza, tagliata fuori l’uscita dalla superstrada verso l’autostrada e la zona commerciale per chi viene da Foligno; chiuso anche l’ingresso per raggiunger il centro città e la statale 16 dal casello autostradale. Per cui, per raggiungere il centro commerciale o prendere l’autostrada, l’uscita utile era quella della zona industriale per poi percorrere la provinciale Maceratese nel centro urbano di Santa Maria Apparente. Al semaforo della frazione, si è formata una lunga coda che, domenica pomeriggio, è arrivata fino a via Gobetti, proprio l’ingresso della zona industriale. Scene che si sono ripetute anche nelle ore di punta dei giorni feriali. Caos anche in via Einaudi, in particolare tra la rotatoria di via Sella e quella dell’uscita autostradale. Settimana pesante sul fronte del traffici, anche più di quella precedente. Dall’11 al 16 marzo, infatti, era stato chiuso, sempre per rifare il manto stradale, lo svincolo della zona industriale: in uscita per chi proveniva da Foligno e in ingresso per chi era diretto a Civitanova. In questo caso, la provinciale maceratese era intasata soprattutto in direzione di Montecosaro.

L’appalto

I due interventi fanno parte dello stesso appalto: manutenzione straordinaria della pavimentazione dal km 106 al km 110. In precedenza il tratto dello svincolo di Civitanova Ovest era stato interessato dall’asfaltatura anche lo scorso settembre. Si trattava, però, dell’altra carreggiata, quella in direzione Foligno, per cui erano state chiuse le altre due rampe: in uscita per chi proveniva da Civitanova e in entrata per chi era diretto a Foligno.