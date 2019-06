Cade a terra dopo l'urto tra auto e bicicletta: grave una donna di 58 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Trasferita in eliambulanza all'ospedale di Torrette dopo l'urto contro un'auto in sella alla sua bicicletta.E' successo questa mattina in via Matteotti, a Civitanova, dove, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia locale, si sono scontrate un'auto condotta da un anziano ed una 58enne in sella alla sua bicicletta. La donna è stata scaraventata a terra ed i soccorritori hanno deciso per una rapido trasporto in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. La donna perdeva parecchio sangue, ma per fortuna era cosciente.