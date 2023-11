CIVITANOVA - Deserte l’altra notte le vie “critiche” del borgo marinaro, prese d’assalto negli ultimi anni, nei mesi invernali, da gruppi di minorenni che hanno esasperato con i loro atteggiamenti provocatori i residenti. Niente schiamazzi e niente più gruppi e gruppi di ragazzini, molti dei quali autori di numerosi atti vandalici ai danni dei residenti, ma anche di risse e, nella notte di Halloween, anche di lanci di petardi. Ha funzionato l’ordinanza emessa sabato mattina dal sindaco Fabrizio Ciarapica per porre un freno alla situazione di caos che i residenti da tempo sono costretti a vivere in via Carena, via Nave e via Conchiglia.

Dal tardo pomeriggio di sabato fino a notte, controlli serrati per far rispettare l’ordinanza che fino al 25 novembre vieta la circolazione pedonale lungo quelle tre vie del borgo marinaro, tutti i venerdì e i sabati, a partire dalle ore 22 per fino alle ore 6 del giorno successivo. «Ieri sono stato fino a tardi in contatto con la polizia locale, la quale mi ha riferito a fine servizio, intorno alle 2, che la situazione è stata tenuta sotto controllo, con i tre tratti di vie, Nave, Carena, Conchiglia, sempre liberi – ha spiegato il sindaco Fabrizio Ciarapica, che ieri mattina ha tirato le somme di questa prima serata di ordinanza -. Senz’altro l’ordinanza di chiusura ha dato risultati, come è emerso anche da tante testimonianze di cittadini che mi sono arrivate stamattina. Tuttavia – ha promesso il sindaco Fabrizio Ciarapica - continueremo con la presenza, i controlli e l’installazione a breve di telecamere e illuminazione».

Gli agenti della polizia locale hanno pattugliato gli accessi alle tre vie, chiuse da delle transenne, in particolare nei tratti compresi tra via Duca degli Abruzzi e via Lauro Rossi. Il sindaco ha promesso «tolleranza zero per chi disprezza le regole e minaccia la serenità dei residenti» ed ha ringraziato le forze dell’ordine sempre presenti sul territorio. «Il senso di responsabilità – ha concluso il primo cittadino di Civitanova - e i comportamenti corretti sono alla base della convivenza civile. Invito tutti, soprattutto i giovani, ad un sano divertimento nel rispetto delle regole».

Per quanto riguarda l’ordinanza, essa prevede che tutti i venerdì e i sabati, a partire dalle ore 22 fino alle ore 6 del giorno successivo, nei tre tratti di via Carena, via Conchiglia e via Nave, sarà vietato il transito pedonale con esclusione dei residenti. L’inottemperanza della presente ordinanza costituisce violazione dell’art. 650 del Codice Penale e determinerà nei confronti dei soggetti che non la rispettino la denuncia all’Autorità giudiziaria .