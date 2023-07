PORTO SANT’ELPIDIO - Malviventi in azione in pieno centro la scorsa notte, hanno fatto filotto nelle auto in sosta di via Roma, via Austria e via IV Novembre. Hanno smontato le vetture prese di mira, tutte di grossa cilindrata e costose: Bmw, Mercedes, Mini Cooper. Cinque le auto nel mirino. Si tratta di furti su commissione, su questo non sembrano esserci dubbi. Ad agire non sono stati degli sprovveduti, sono stati uomini d’esperienza nel settore, non hanno lasciato niente al caso e hanno fatto quella che si suole definire “un’operazione pulita”.



Il tempo



In un’ora, tra le 3 e le 4 di notte, hanno passato in rassegna almeno 4 macchine parcheggiate nelle vie del Borgo Marinaro, lato nord di piazza Garibaldi. Torna l’allarme nel cuore del centro cittadino. L’assalto della banda ha preso il via poco dopo la chiusura dei locali della movida. Ormai non c’era più nessuno in giro a quell’ora e la gang ha agito senza timori. Non è dato sapere quanti ne fossero, ma si presume che ci fosse una coppia in azione, forse un terzo a fare il palo.



La dinamica



Hanno fracassato i finestrini facendo attenzione a non fare troppo rumore, si sono introdotti negli abitacoli e hanno preso tutto quello che faceva comodo. Sarebbe il classico furto che si accompagna alla ricettazione. «Diverse macchine sono state aperte – riferisce l’assessore alla Sicurezza Enzo Farina, che si è precipitato sul posto appena scattato l’allarme –: è stata rubata tutta la componentistica elettronica, cruscotti, volanti, airbag, radio, digitale, bluetooth. E’ stata una razzia di materiali costosi». I malviventi hanno fatto bottino pieno, si parla di qualche migliaio di euro, ad andarci cauti. Disperate le vittime del raid ma l’assessore promette che i ladri «non la passeranno liscia, interverremo per risolvere la questione immediatamente con più pattugliamenti, più illuminazione, più videosorveglianza, le telecamere delle abitazioni non bastano. Questi sono furti commissionati, dobbiamo contrastare la deriva. Ai danni materiali si aggiunge il danno morale perché sono vere e proprie violenze, queste». Farina conferma la portata del raid: «Sono danni ingenti». Indaga sul caso la polizia.



I particolari



La velocità e il dettaglio con il quale è stata portata avanti l’operazione potrebbe aiutare a stringere il cerchio. Perché è evidente che si tratta di gente del mestiere, abili a maneggiare la meccanica al buio, senza fare troppo rumore. «Porto Sant’Elpidio non può essere alla mercé di un manipolo di malviventi, adesso basta! - sbotta Farina -: dobbiamo avviare i pattugliamenti notturni e mettere in campo tutte le sinergie possibili per tutelare i nostri cittadini e le nostre attività commerciali».