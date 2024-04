CIVITANOVA - Ambasciatori della pizza a pedali. Kyrylo Morresi e Lorenzo Belluccini, amici e soci della pizzeria Scacco Matto, raggiungeranno in bicicletta Istanbul portando con sé le basi sottovuoto della loro speciale ricetta di pizza. A ogni tappa del loro lungo tour, proporranno alle persone che incontreranno di assaggiare la specialità (chiaramente una volta cotta), farcita con i prodotti o con le ricette tipiche della loro città. Il viaggio si chiama «Scacco Matto, sapori nel mondo” e prenderà il via domenica prossima alle 10 in via della Carena, davanti al loro esercizio commerciale.

Lo scambio

Questo scambio di sapori gode del patrocinio dell’amministrazione comunale ed è stato presentato ieri mattina nella sala giunta di palazzo Sforza. Ad accogliere i due ciclisti pizzaioli, il sindaco Fabrizio Ciarapica. «Ho sposato questo progetto appena mi è stato illustrato – ha detto il primo cittadino – lo trovo originale e impegnativa. Un modo per portare il nome di Civitanova in tutta Europa ma anche di promuovere una specialità del nostro territorio. È bello poi pensare a giovani che incontrano altri giovani e si mettono a cucinare insieme per provare nuovi abbinamenti con la pizza». Un viaggio che durerà all’incirca 25 giorni. Il ritorno poi avverrà via nave. Ma mai come in questo caso il percorso è più importante della meta.

Il tragitto

«Infatti abbiamo stilato solo un tragitto a grandi linee – dicono i due imprenditori ciclisti – la prima tappa sarà Rimini. Pensiamo di rimanere in Italia per quattro giorni. Poi attraverseremo Slovenia, Croazia, Serbia, Bulgaria e Turchia. Dormiremo in ostelli e in hotel laddove non ce ne siano. Ma siamo attrezzati anche per notti in tenda. Quello che proporremo è uno scambio culinario. A chiunque incontreremo proporremo di cucinare insieme una pizza utilizzando le nostre basi e poi le farciremo con prodotti e ricette locali. È una pizza altamente digeribile, molto alta e alveolata per cui sopra può essere messo di tutto, senza che il condimento scivoli via: ad esempio spezzatino, carne di maiale sfilacciata, e altro». Kyrylo Morresi non è nuovo a queste avventure. In bicicletta ha infatti raggiunto Capo Nord qualche anno fa. «La mia esperienza mi dice che il viaggiatore in bici è sempre accolto calorosamente dove si ferma. In molti vogliono sapere da dove viene ed è facile incontrare la gente. Sono tanti anche quelli che offrono ospitalità. Ed è su questo che puntiamo per il nostro scambio culinario». L’impresa è sponsorizzata da altre due aziende civitanovesi, la Fresh Energy e la Axore.