Tragedia sfiorata a Civitanova, l'auto impazzita sfonda la vetrina e piomba in un bar: nessun ferito

CIVITANOVA - Tragedia sfiorata questa mattina a Civitanova, dove peer una fortunata combinazione una spettacolare carambola ha causato, per fortuna, solo danni materiali.

Erano quasi le 10 quando una Dacia Duster impazzita ha infatti sfondato la vetrina del Vulcan Bar in via Silvio Pellico. Al momento dello schianto nel bar c'erano diversi clienti, ma nessuno, per fortuna, è rimasto coinvolto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, ai quali il conducente, un 39enne del posto, ha riferito di un'avaria ai freni. Saranno comunque visionate anche le immagini di videosorveglianza.