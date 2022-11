Pesaro, quattro feriti nell'incidente: due ragazzi soccorsi dall'eliambulanza. Il traffico del mattino va in tilt

PESARO - Grave incidente questa mattina a Ponte Valle, poche centinaia di metri a monte dell'arco di Santa Veneranda: quattro ragazzi feriti e traffico del mattino in tilt.

L'incidente è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina quando, per cause ancora al vaglio della Polizia, a Ponte Valle si sono scontrate due auto, su una viaggiavano due ragazze ed un ragazzo, l'altra era condotta da una giovane donna. L'impatto è stato abbastanza violento, tanto che è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre due persone delle lamiere. E quello dell'eliambulanza per un rapido trasporto all'ospedale di Torrette di due dei feriti. Gli altri due sono stati portati all'ospedale di Pesaro. L'incidente ha comportato la chiusura della strada e ha scatenato un certo caos nel traffico del mattino nella zona.