Aggrediscono l'autista del bus â€‹che li rimprovera: ragazzini identificati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Aggredito l'autista di un autobus, “colpevole” di aver sgridato un giovane che cercava di aprire la porta posteriore di un mezzo. Il mezzo era in sosta, in attesa che arrivassero gli studenti. Il giovane aveva oltrepassato il cancelletto anti-intrusione, che era stato lasciato chiuso apposta per impedirne l'accesso. Quando l'autista se ne è accorto ha richiamato immediatamente il giovane, invitandolo a fermarsi. Nemmeno il tempo di redarguire il ragazzo che un altro giovane ha aggredito alle spalle il povero autista. Ne è nata, a quel punto, una colluttazione. È finito al pronto soccorso. I giovani studenti, di origine straniera, di cui uno minorenne, ritenuti responsabile dell'aggressione nei confronti dell'autista, sono stati immediatamente fermati ed identificati dalla polizia. Ora la loro posizione è al vaglio degli inquirenti.