Litiga con la fidanzata e si siede sui binari: macchinista riesce a frenare

CIVITANOVA - Le pene d’amore lo hanno portato ad un gesto sconsiderato. Che, fortunatamente, non ha avuto alcuna conseguenza. Ma, certo, aspettare l’arrivo di un treno sulle rotaie non è la cosa più sicura del mondo. Soprattutto se l’atto voleva solo essere “dimostrativo”, come poi il giovane protagonista della vicenda ha dichiarato agli agenti della polizia intervenuti sul posto. Non ci sarebbe stato, quindi, alcun intento suicida dietro il comportamento, però resta l’assoluta pericolosità e gravità del fatto. È avvenuto intorno alle 22 della serata del 25 aprile. Un ragazzo di 23 anni si era seduto, dopo aver a lungo passeggiato sulle rotaie, sui binari nei pressi della stazione di Civitanova. Il macchinista del treno che stava sopraggiungendo, vista la bassa velocità, era comunque riuscito a rallentare il convoglio mentre un uomo che si trovava sulla banchina della stazione lo ha preso e di forza riportato sul marciapiede. Poi l’opera di “salvataggio” è stata portata a termine da alcuni poliziotti. Il motivo di quel gesto? Un litigio con la fidanzata.