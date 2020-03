Papà si toglie la vita impiccandosi nella sua abitazione

CINGOLI - Dramma a Cingoli: un 40enne residente ad Osimo, padre di un bambino, si è tolto la vita impiccandosi all’interno della sua casa, una vecchia abitazione che l’uomo aveva acquistato e fatto ristrutturare per abitarci. Sul posto i carabinieri di Cingoli e il 118 dell’ospedale locale. La tragedia si è verificata ieri attorno alle 18. Quando lo staff medico è arrivato sul posto per il quarantenne non c’era più niente da fare e i tentativi per rianimarlo sono risultati purtroppo inutili. Sul posto i carabinieri per i rilievi di rito. © RIPRODUZIONE RISERVATA