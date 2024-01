CINGOLI Piazzale Mazzini riaperto ai pedoni e alle auto, tornano fruibili anche i parcheggi. Tutto questo dopo il rifacimento del selciato, un lavoro da 550mila euro, un importo dove è compresa pure la nuova pavimentazione stradale di via Amici della Marca, già conclusa da alcuni mesi. Lavori, quelli di piazzale Mazzini, che erano stati sospesi momentaneamente ad ottobre per un accertamento archeologico durato alcune settimane: durante gli scavi era emerso un contesto di probabile interesse, subito segnalato alla società addetta alla supervisione.

APPROFONDIMENTI IL RILANCIO Commercio, tris di aperture. Ora il centro di Cingoli riparte. In arrivo un ristorante-vineria, un take away di sushi e una agenzia di viaggi I CONTROLLI Pioraco, l'auto con targa contraffatta era stata rubata la vigilia di Natale: coppia di nuovo nei guai

Gli accertamenti

Dopo varie indagini e sopralluoghi i lavori sono stati ripresi in pieno e da venerdì è stata ripristinata la consueta viabilità. Si è svolta una cerimonia semplice che ha visto la presenza del sindaco Michele Vittori, degli assessori Gilberto Giannobi, Gigli Pamela, Cristiana Nardi, Luca Giovagnetti, della polizia locale e di alcuni dipendenti dell’Ufficio dei lavori pubblici. «L’obbiettivo principale è quello di riqualificare l’intero centro storico - ha spiegato il sindaco Vittori -. Stiamo recuperando tutti i selciati del cuore della città tenendo in considerazione i cantieri della ricostruzione e le attività commerciali. I prossimi lavori riguarderanno corso Garibaldi (l’intervento sarà avanti in sei step), via del Cassero e via Balcone delle Marche. Complessivamente è un’operazione da 1,5 milioni di euro. La riqualificazione globale si rende possibile grazie al reperimento dei fondi extra bilancio».

«Programmata anche una serie di nuovi asfalti sulle strade comunali per un milione di euro - prosegue il primo cittadino -. Inoltre sono stati approvati sette progetti dei nove che riguardano tutti i cimiteri comunali. A breve inizieranno i primi interventi. Qui parliamo di un importo pari a 4.750 mila euro. Anche questi sono fondi pubblici. Per i lavori al piazzale Mazzini colgo l’occasione per ringraziare i componenti dell'Ufficio tecnico, i progettisti e le maestranze che ci hanno lavorato».

Le risorse

E dato che siamo nel settore dei finanziamenti, nei giorni scorsi è stato ufficializzato che il Comune di Cingoli si è aggiudicato il contributo di 11.337 per la manifestazione “Tesori del Bosco” del 2023, a seguito della partecipazione al Bando della Regione Marche per la concessione dei contributi per il sostegno delle iniziative promozionali e di valorizzazione del settore agroalimentare.