Organizza un rave nel casolare: â€‹arrestato con tre etti di marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Organizza un rave party casalingo e finisce in manette. In casa aveva 300 grammi di marijuana. Un altro giovane è stato denunciato a piede libero, addosso aveva un coltello di 20 centimetri, mentre otto giovanissimi, tutti tra i 18 e i 26 anni sono stati segnalati alla prefettura come assuntori di droga. Il “pellegrinaggio” da diverse province italiane verso un casolare nelle campagne di Cingoli era iniziato venerdì pomeriggio. Numerosi giovani hanno raggiunto una zona montuosa del comune per partecipare al party casalingo organizzato da un ventottenne. L’afflusso consistente e inusuale però è stato notato dai carabinieri che hanno iniziato un’attività di controllo. Con il passare delle ore, quando ormai il rave party iniziava a prendere forma ed era diventato chiaro quello che stava accadendo, sono arrivati i rinforzi.Nel corso delle attività, nella tarda mattinata, è stata eseguita una perquisizione domiciliare nel casolare del 28enne durante la quale sono stati rinvenuti circa 300 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento dello stupefacente ed alcune migliaia di euro. Il giovane è stato quindi tratto in arrestato e, su disposizione del pubblico ministero di turno, posto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.