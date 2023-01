CINGOLI - Striscioni e banda musicale per omaggiare la Pasticeria Pernici. Dopo 72 anni sono stati chiusi il negozio e il laboratorio in via Rossini, in località Villa Strada. Aperto nel 1950, se ne va un pezzo di storia non solo della frazione ma di tutto il territorio cingolano. Sabato 31 dicembre è stato l’ultimo giorno di apertura (c’è chi per l’occasione ha fatto una bella scorta di dolci per le feste).

E qualcuno ha voluto ricordare l’attività della pasticceria: infatti i ragazzi del vicino Circolo Nuova Italia hanno dedicato a Pernici uno striscione con scritto «Strada ringrazia la Pasticceria Pernici, Pie & Dona». Lo striscione è stato affisso sul muro davanti all’entrata del locale. Pie e Dona sono Pierluigi Pernici e sua moglie Donatella, proprietari e gestori della pasticceria. Paste, panettoni, serpi, torte, ciambelle, cavallucci, crostate, pastarelle, di tutto e di più, non solo sulle tavole dei villastradesi e dei cingolani ma anche su quelle di tante famiglie di località limitrofe.

Sabato tanta gente accompagnata dal Corpo bandistico di Villa Strada si è presentata davanti alla pasticceria Pernici invitando poi i titolari e il personale presente ad uscire: ed è scattata la festa tra ringraziamenti, applausi e musica. Emozionati i due titolari che hanno ringraziato non solo i presenti ma tutti i loro clienti. Alla festa anche il primo cittadino Michele Vittori e l’ex sindaco Leonardo Lippi.