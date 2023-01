MONDOLFO - Vacanze di Natale nelle Marche anche nel 2022 per Francesco Guccini, che ha trascorso in compagnia dei familiari il periodo di festa compreso tra la Vigilia e fino al 27 dicembre. Il celebre scrittore e cantautore – che nell’anno appena concluso ha dato alle stampe un libro e composto un cd di canzoni inedite – è stato a cena a Senigallia presso il ristorante “La Bice”, sua tradizionale meta durante i periodi di soggiorno nel Pesarese a Mondolfo dove abitano i genitori della moglie Raffaella Zuccari.

Guccini ha degustato un’ottima frittura di pesce e ha apprezzato la cucina tipica locale seppur notando le differenze tra l’enogastronomia marchigiana con i prodotti tipici toscani ed emiliani nel menù natalizio. Ha raccontato aneddoti e curiosità, con un pensiero rivolto ai popoli che in Europa soffrono per le conseguenze della guerra. «Anche io sono stato militare, ero ufficiale e ho fatto la leva nell’esercito – ha ricordato Guccini – . Come prima sede mi mandarono in Puglia dove c’era un caldo tremendo, in seguito a Cesano vicino Roma e poi rammento molto bene il periodo di addestramento a Trieste vicino al confine orientale con l’allora Jugoslavia». Guccini ha fatto ritorno a Pavana, sull’appennino tosco-emiliano dove ha trascorso il capodanno nella caciosteria “da Mimmo” lungo la strada Porrettana. Per Guccini il 2022 si è chiuso in bellezza, prima con la cittadinanza onoraria a Mondolfo il 24 giugno e poi con l’uscita il 18 novembre del suo nuovo cd “Canzoni da intorto”.