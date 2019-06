Tremendo frontale tra auto e moto: centauro soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Scontro frontale tra una moto ed un’auto nel tardo pomeriggio di ieri. Nell’impatto è rimasto gravemente ferito il centauro che è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Il ferito, che in seguito all’impatto è stato sbalzato a terra, ha riportato diversi traumi ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Erano circa le 18.30 di ieri quando si è verificato l’incidente nella frazione Villa Strada di Cingoli. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 di Macerata. Il medico, dopo le prime cure, viste le condizioni del ferito ha disposto il trasferimento del ferito all’ospedale dorico.