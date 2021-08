Il commercialista Franco Magini si spegne a 67 anni, è stato dirigente della pallamano

CINGOLI - La comunità cingolana piange il 67enne Franco Magini, commercialista, residente a Villa Torre, e conosciuto anche per la sua grande passione per la pallamano: per sei anni è stato dirigente della società.

Lascia la sorella Maria Teresa, il cognato Paolo e i nipoti Guido e Marco. I funerali si svolgeranno domani alle 9.30 nella chiesa di San Pietro Apostolo di Villa Torre. Tanti i messaggi di cordoglio ai familiari. «La Polisportiva di Cingoli con profondo dolore si stringe alla famiglia di Franco Magini, il quale ci ha lasciato improvvisamente giovedì scorso – si legge nel manifesto esposto dalla Polisportiva Cingoli –. È stato dirigente della società negli anni ‘90, soprattutto negli anni magici della Serie A Femminile. Anche se non faceva più parte del consiglio direttivo, aveva sempre un pensiero per i risultati delle nostre squadre e del nostro settore giovanile».

