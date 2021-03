Addio a Paolo Appignanesi grande studioso: per anni fu anche direttore della biblioteca

CINGOLI - La città piange il suo più grande studioso e storico Paolo Appignanesi, 77enne, morto lunedì sera all’ospedale Engless Profili di Fabriano. Fonte inesauribile di notizie storiche sulla città. Una grande perdita per l’intera comunità cingolana. Lascia la moglie Francesca, il figlio Francesco, la sorella Anna Bella, i nipoti Giovanna, Carlo Maria, Caterina e Alessandro.

La benedizione si terrà oggi alle ore 15 presso il cimitero locale. A lui si deve la base per la costituzione del Museo Archeologico Statale istituito nel 1994 grazie agli scavi da lui diretti nell’interessante insediamento di Piano di Fonte Marcosa, il territorio poi sommerso per la realizzazione della diga e del Lago di Castreccioni.

Un lavoro lungo e minuzioso che ha portato al ritrovamento di oltre 20mila reperti archeologici catalogati ed esposti in occasione dell’apertura del Museo Archeologico Statale dislocato al piano terra e al piano seminterrato del Palazzo Municipale. Per oltre trent’anni Paolo Appignanesi è stato il direttore della Biblioteca comunale e per alcuni anni vice direttore dell’Archivio Storico di Cingoli. Di notevole interesse la guida turistica “Cingoli Natura Storia Arte Costume” pubblicata nel 1994, scritta da Appignanesi con altri due cingolani, quali l’albergatore Luigi Cipolloni e il tipografo Aldo Mazzini.

