CASTELRAIMONDO È continuata per tutta la giornata di ieri la caccia all’uomo nei confrontidi tre ladri a bordo di un’Audi che da Castelraimondo è stata abbandonata a Camerino. Nella città ducale infatti i malviventi - in fuga da due raid in altrettante abitazioni - si sono scontrati con un’auto dei carabinieri a Madonna delle Carceri, dopo una fuga a folle velocità e a fari spenti che ha messo a rischio diversi automobilisti.



Dopo lo scontro, i ladri sono fuggiti verso i campi, oltre il quartiere San Paolo. La vettura è risultata rubata nel Lazio e a bordo è stata trovata parte della refurtiva risultata rubata in due appartamenti di Castelraimondo, denaro ed oggetti di valore ancora da quantificare. È stato un residente di Castelraimondo che ha notato la presenza sospetta dell’Audi bianca con il tettino nero, a far scattare la caccia all’uomo giovedì scorso. Ha annotato la targa e chiamato i carabinieri, dalla centrale operativa della compagnia di Camerino, visto che nella prima serata di giovedì si erano verificati due furti a Castelraimondo, è partito il dispositivo di sicurezza e controllo del territorio.

I posti di blocco

I posti di blocco sono stati predisposti rapidamente, l’auto dei fuggitivi si è diretta verso Matelica poi, vedendo i carabinieri, ha invertito la marcia dirigendosi verso Camerino, dove è scattato l’inseguimento dei militari dell’Arma, nel tratto tra Castelraimondo e Camerino. I malviventi hanno imboccato contromano la rotonda di Madonna delle Carceri, scontrandosi con la jeep dei carabinieri. L’Audi, dopo lo scontro, ha proseguito per circa 80 metri, poi i malviventi sono scesi, fuggendo a piedi. Sino alla serata di ieri le ricerche dei carabinieri non hanno avuto esito positivo. Fondamentale è stata la collaborazione dei cittadini, che hanno prontamente segnalato la presenza dell’auto sospetta, facendo scattare la caccia ai banditi.