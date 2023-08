Pasta di Camerino, il fondatore Gaetano Maccari coinvolto in un'incidente in moto: «Ma torno subito al lavoro»

CAMERINO – Brutta avventura ieri pomeriggio per il 60enne Gaetano Maccari, pastaio e fondatore de "La Pasta di Camerino". Intorno alle 14:30 Maccari, classe ’63, stava rientrando a casa in zona Borgo Belvederi da Torre del Parco dove ha sede l’azienda di famiglia, quando un’auto condotta da un anziano di Camerino ha urtanto la moto condotta dallo stesso Maccari che è finito a terra. Soccorso dall’ambulanza del 118 e trasferito all’Ospedale di Camerino, gli è stata riscontrata la lussazione della spalla destra e alcune escoriazioni.

Ancona, cassonetti dati alle fiamme, paura per il fuoco attorno al contatore del gas

"Immediatamente - si legge in una nota del pastificio - raggiunto dalla moglie Mara Mogliani e dai figli Federico, Lorenzo e Miriam, Gaetano Maccari ha chiesto di tornare a casa dove ha passato la notte. Se la spalla non sta benissimo la tempra del fondatore non è stata minimante scalfita e, nel vedere i familiari ha chiesto: “Chi mi accompagna domattina al pastificio che con la spalla immobilizzata non posso guidare?”