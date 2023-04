CAMERINO - Un’uscita in moto in comitiva, per arrivare fino ad Amatrice, si è trasformata in tragedia. Tragico schianto ieri mattina, lungo la strada provinciale 256, tra Muccia e Camerino, nel territorio della città ducale. Due moto, dello stesso gruppo di amici, si sono scontrate e un uomo ha perso la vita. L’altro è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona.



A perdere la vita è stato Massimo Aquilanti, 62 anni, originario di Santa Maria Nuova, nell’Anconetano, e residente a Torino di Sangro (Chieti) ma domiciliato a Termoli. Era in sella alla sua moto e faceva parte di una comitiva che stava raggiungendo Amatrice quando si è scontrato con un suo amico anconetano di 66 anni, Giuliano Marzioni, che è rimasto ferito ed è stato soccorso in eliambulanza e trasportato a Torrette, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il tragico incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, intorno alle 10. La comitiva anconetana, composta da una ventina di motociclisti, stava transitando lungo la strada provinciale quando in un tratto rettilineo è avvenuto il tragico scontro, la cui dinamica è in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Camerino. Sul posto anche il comandante, capitano Angelo Faraca.



Per cause ancora da chiarire - tra le ipotesi anche quella che l’uomo abbia accusato un malore -, le due moto (il 62enne era in sella alla sua Bmw e l’amico a una Ktm) si sono urtate. Aquilanti avrebbe poi toccato il guardrail, finendo la sua corsa nei pressi di un palo della segnaletica stradale. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi da parte degli altri componenti della comitiva che hanno sperato fino all’ultimo che si potesse fare qualcosa per Aquilanti. Sul posto sono arrivati a sirene spiegate i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 con due ambulanze. Considerata la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza. Il personale sanitario ha tentato in ogni modo di rianimare il 62enne, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo. Era cosciente, ma comprensibilmente sotto choc, l’amico finito a terra. È stato soccorso sul posto e poi caricato a bordo dell’eliambulanza con cui è stato trasferito all’ospedale di Torrette per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Sul posto, come si diceva, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Camerino per svolgere i rilievi di rito e chiarire la dinamica dell’incidente mortale. È stato richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati. La strada provinciale teatro del tragico incidente è rimasta chiusa al traffico mentre erano in corso le operazioni di soccorso e poi quelle di messa in sicurezza.