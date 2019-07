Scontro tra auto e moto un centauro di 22 anni trasportato a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERINO - Incidente da brividi oggi intorno alle 12 a Camerino, in località Torre del parco. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate un’auto e una moto.Ferito un centauro 22enne, trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto, oltre al 118, i carabinieri della locale Compagnia.