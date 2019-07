Donna in dolce attesa perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Paura all'alba di questa mattina, Intorno alle 6 i viogili del fuoco sono intervenuti a Jesi in via Piandelmedico SP9, per un incidente stradale. Per cause in fase di ricostruzione, una trentasettenne alla guida di una vettura, perdeva il controllo terminando la corsa contro un albero al lato della sede stradale. I vigili del fuoco hanno soccorso la signora in stato interessante affidandola al personale del 118, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell'incidente.