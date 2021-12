Scoppia un focolaio Covid con 12 calciatori positivi: interrotti gli allenamenti, rinviate le partite

MACERATA - Focolaio covid nel gruppo squadra del Camerino Castelraimondo con 12 calciatori risultati positivi ad inizio settimana. Interrotti gli allenamenti e rinviate oramai al 2022 le prossime gare della squadra che milita in Terza categoria.

«Tutto è iniziato domenica scorsa quando un mio calciatore mi ha telefonato dicendomi che aveva febbre – racconta il mister Giorgio Micarelli che è invece risultato negativo al tampone - il giorno dopo ha fatto il tampone, è risultato positivo e di lì anche tutti i compagni, compresi dirigenti e allenatori, hanno fatto gli esami ed è risultato che 12 giocatori sono positivi al covid. Hanno tutti forme leggere di tosse, raffreddore, febbre, dolori articolari: non riusciamo a capire come sia partito il contagio, anche perché tutti i tesserati della società sono vaccinati con due dosi e alcuni hanno fatto anche il booster. L’ultima partita l’abbiamo disputata venerdì sera e di solito andiamo il giorno dopo tutti assieme a cena ma essendo andata male la partita stavolta non ci siamo ritrovati. La sorpresa di questo focolaio covid è ancora maggiore anche perché giochiamo e ci alleniamo in un impianto che rispetta tutte le normative anti covid». La società ha chiesto alla Figc il rinvio della partita che si sarebbe giocata oggi contro l’Academy Civitanovese per evitare di veicolare l’infezione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA