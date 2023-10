Un cantiere durato tre anni, il teatro di Caldarola è rinato dopo il sisma: inagurazione con il commissario Castelli

CALDAROLA - Il commissario straordinario alla riparazione e alla ricostruzione​ sisma 2016 Guido Castelli ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione del Teatro comunale di Caldarola. La struttura era stata infatti sottoposta a lavori di recupero e restauro, che si sono svolti dal 2020 al 2023, per i danni causati dal sisma del 2016. Gli interventi, finanziati per circa 1,3 milioni di euro, hanno previsto il ripristino di tutte le opere strutturali, la realizzazione di un’impiantistica ex novo e di un sistema di riscaldamento a pavimento.

All’evento erano presenti tra gli altri il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il Presidente della Provincia Sandro Parcaroli, il Prefetto Flavio Ferdani, la senatrice Elena Leonardi, l’arcivescovo di Camerino-San Severino monsignor Francesco Massara e il Sindaco di Caldarola, Luca Giuseppetti.

Per il Commissario Guido Castelli «la giornata odierna rappresenta un esempio di sintesi perfetta tra l’opera di ricostruzione e quella di riparazione. Non solo, infatti, sono terminati i lavori di recupero e restauro del teatro che proprio quest’anno compie 200 anni, ma restituiamo alla comunità di Caldarola uno spazio civico culturale e aggregativo che contribuisce alla riconnessione del tessuto sociale e alla promozione di questo territorio».